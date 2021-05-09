﻿Лев Перлов: Белорусский народ доказал, что можно бороться, несмотря ни на что

Белорусский народ на собственном примере доказал, что можно бороться, несмотря ни на что, даже если армия отступает. Яркие примеры - Брестская крепость, партизанские армии, которые сражались, начиная с 1941 года и до самого победного конца, в рядах Красной армии.

Дорогие белорусы, от всей души поздравляю вас из радушной Прибалтики с прекрасным праздником. 9 Мая - день, когда наши семьи своими стараниями, потом и кровью, не жалея собственных сил, принесли Победу каждому из нас, дав нам жизнь и дав нам право быть свободными. С праздником!