Преференции помогли в производстве строительных материалов на кричевском предприятии

Предприятие работает стабильно, выпускает востребованную продукцию на строительном рынке Беларуси, а также за ее пределами. У нас есть экспортные направления, такие как Российская Федерация. И мы продолжаем с ней плодотворно работать. Сейчас мы планируем провести модернизацию производства и будем сотрудничать с нашими китайскими партнерами. В планах нарастить выпуск продукции, улучшить ее качество, а также выпустить новые виды продукции, которые будут востребованы как на внутреннем рынке, так и за его пределами для повышения экспортного потенциала нашей страны.

Станислав Сиваков, директор ООО "КМБ-Восток"