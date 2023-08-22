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Преференции помогли в производстве строительных материалов на кричевском предприятии

Развитие регионов Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, на особом контроле государства. В семи юго-восточных районах Могилевской области действуют преференции. Они касаются строительства жилья, ведения бизнеса. Все это благодаря соответствующему указу Президента. Одна из задач - задействовать экономический потенциал районов. Успешно ее реализовали и на кричевском предприятии по производству шифера - одного из популярных строительных материалов. Сейчас здесь работают свыше 130 человек. В планах - расширение производства и географии экспорта.

Раньше было очень тяжело, предприятие простаивалопо 6 месяцев. Сейчас благодаря новым руководителям работаем стабильно, в четыре смены. Работы очень много, работы хватает. Зарплата стабильная, выплачивается постоянно, вовремя. Соцпакет полный. Это очень важно, предприятие градообразующее.
Денис Гулик, старший стропальщик ООО "КМБ-Восток"
Предприятие работает стабильно, выпускает востребованную продукцию на строительном рынке Беларуси, а также за ее пределами. У нас есть экспортные направления, такие как Российская Федерация. И мы продолжаем с ней плодотворно работать. Сейчас мы планируем провести модернизацию производства и будем сотрудничать с нашими китайскими партнерами. В планах нарастить выпуск продукции, улучшить ее качество, а также выпустить новые виды продукции, которые будут востребованы как на внутреннем рынке, так и за его пределами для повышения экспортного потенциала нашей страны.
Станислав Сиваков, директор ООО "КМБ-Восток"

На предприятии активно изучают современные технологии, совершенствуют методы производства. В стадии рассмотрения и новый инвестпроект по выпуску современных фиброцементных панелей.

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