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Льготы при поступлении выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам
Правила приема в высшие и средние специальные заведения сегодня скорректированы указом Президента. Так, выпускники профильных аграрных классов при поступлении на условиях целевой подготовки на сельскохозяйственные специальности будут зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний.
Также в документе прописаны преимущества для абитуриентов, прошедших срочную военную службу, при наличии рекомендации воинских частей. Кроме этого, Минтрансу поручено определить порядок профессионального отбора будущих студентов для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Отметим, подготовку таких специалистов планируют начать с 2021 года на базе Белорусской государственной академии авиации.
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