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Либерализация Административного кодекса. Вместо штрафа - замечание
Необходимость изменить скоростной режим на некоторых дорогах и участках МКАД, а также смягчить наказания за административные правонарушения - это недавние поручения Главы государства.
В последнем случае идет речь о подготовке принципиально нового кодекса. В документе пересмотрят все санкции в сторону их уменьшения и смягчения. Этим занимается межведомственная экспертная комиссия, которую возглавила Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента. Одна из основных задач -сделать в законе уклон на профилактику, а не наказание. Например, возможен вариант деления составов нарушений на две группы. Это так называемая серьезная степень общественной опасности и легкие проступки. В этом случае появится возможность заменить некоторые административные наказания простым предупреждением.
Вместо штрафа - замечание
Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
"Есть интересные идеи, которые будут подлежать детальной выработке, о том, чтобы заменить административную ответственность нормами дисциплинарной практики. Иногда бывают такие ситуации, когда административное правонарушение явилось результатом действия того или иного должностного лица, работника, сотрудника предприятия или организации, если имущественной вред возмещен, негативные последствия устранены, наверное, не стоит привлекать человека к административной ответственности. А рассмотреть вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности в порядке рассмотрения вопросов трудового законодательства".
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