Либерально-демократическая партия и Коммунистическая партия Беларуси прошли перерегистрацию

Несмотря на то, что партий будет несколько, они никогда не станут тянуть страну в разные стороны. У нас могут быть разные взгляды, но мы будем вместе работать на укрепление страны. Мы будем спорить по программам, по каким-то методикам действий, но страна у нас одна. Более того, в нынешнее время, когда нас душат санкциями, угрожают терроризмом и экстремизмом и пытаются внутри все взорвать, мы вообще будем стоять рядом. Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

