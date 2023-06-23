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Либерально-демократическая партия и Коммунистическая партия Беларуси прошли перерегистрацию
Очередная ступень - в партийном строительстве Беларуси. Сегодня перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия и Коммунистическая партия Беларуси, выполнив все требования обновленного законодательства. Свидетельства вручил министр юстиции.
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Министерством юстиции проведены проверочные мероприятия в рамках реализации закона о политических партиях. Проверена как документальная часть, так и практическое выполнение тех требований, которые указаны в законодательстве. Необходимо отметить, что выполнены уникальные цели и задачи, которые обозначены в законе. Это поддержка конституционного строя, действия, направленные на развитие нашего государства и, конечно, привлечение людей в свои ряды.
Обе партии сейчас активно начинают готовиться к электоральной кампании. Обновленное законодательство по вопросам деятельности политических партий вступило в силу в начале года, где минимальный порог численности в партии - 5 тыс. человек и представительство в каждой области.
Несмотря на то, что партий будет несколько, они никогда не станут тянуть страну в разные стороны. У нас могут быть разные взгляды, но мы будем вместе работать на укрепление страны. Мы будем спорить по программам, по каким-то методикам действий, но страна у нас одна. Более того, в нынешнее время, когда нас душат санкциями, угрожают терроризмом и экстремизмом и пытаются внутри все взорвать, мы вообще будем стоять рядом.Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Для нас сегодня праздничный, торжественный день, потому что мы в очередной раз доказали значимость нашей партии, ее активную работу, многочисленность состава и то, что мы работаем в интересах нашего государства. Но это и для нас старт определенной ответственности, потому что мы, осуществляя свою деятельность в правовом поле, делаем большие шаги для того, чтобы обеспечить как внутри страны, так и за ее пределами равновесие.
На данный момент свою состоятельность и активную работу подтвердили три белорусские партии, ранее перерегистрацию также прошла "Белая Русь". Она объединяет порядка 16 тыс. человек со всей страны.
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