3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Личное и профессиональное. "Беларусьфильм" приступил к съемкам картины про белорусских кардиологов
Национальная киностудия "Беларусьфильм" приступила к съемкам проекта под рабочим названием "Лист ожидания". Это художественный фильм, который расскажет о судьбах врачей-кардиологов. В центре сюжетной линии - социально активная позиция врачей, которые развивают отечественную медицину. На съемочной площадке побывала Юлия Алферова.
Более 20 тыс. операций на сердце и 50 трансплантаций в год
Больше 20 тысяч операций на сердце и сосудах в год, под 50 трансплантаций и сотни благодарных пациентов. Ощутимый и ценный вклад для всей страны - он в буднях кардиохирургов. Это руками Юрия Островского выполнена первая пересадка сердца в Беларуси - орган доставили в операционную за 9 минут до… и рука не дрогнула. Успех 2009-го помог спасти не одну жизнь.
"Беларусьфильм" начал съемки фильма о белорусских кардиохирургах
Эта история и еще сотни схожих - детали новой картины Национальной киностудии "Беларусьфильм". Практикующие врачи - прототипы главных героев, они же стали консультантами проекта.
У нас была точная запись первой нашей трансплантации, это было в режиме реального времени. И потом дали запись пятисотой трансплантации, которая была в июле. Они имели основу для коррекции. И в сценарий мы вмешиваться не будем, но они отредактировали некоторые фразы. Они могут красиво выглядеть в кино, но не так как в жизни.
Прототип Островского по сценарию - Евгений Ракецкий - его сыграет актер из Санкт-Петербурга, он не единственный приглашенный из-за рубежа, все же основной состав - белорусские таланты.
Был поражен профессионализмом в художественном отношении Александра Ефремова и группы всей: светотехников, гримеров, костюмеров. Профессиональное отношение - это очень приятно.
Сегодня первый съемочный день проекта под рабочим названием "Лист ожидания".
Фильм расскажет о судьбах врачей-кардиологов, о взаимоотношениях в семье и активной социальной позиции, а главное - о личностях медиков, которые выступили прототипами. Их несколько - индивидуальность каждого рассмотрел кинорежиссер-постановщик будущей картины Александр Ефремов.
О людях, которые представляют это время, о проблемах, которые существуют у этих конкретных людей. Мне кажется, это основная задача кино. Мне бы хотелось, чтобы с этого фильма рассказ о нашем времени, о наших современниках, о героях этого времени, о проблемах этого времени об успехах и неладах стало традицией киностудии "Беларусьфильм".
РНПЦ "Кардиология" - первая, но не единственная съемочная площадка, задействуют и другие столичные отделения. Профессиональное разбавят личным, это четко прослеживается в сюжетной линии. Так и в сегодняшнем эпизоде - дочь узнает, что профессор, отец, продвигает по карьерной лестнице бывшего зятя. Чем закончится конфликт интересов, узнаем в итоговой картине.
Премьера запланирована на будущую весну
Фильм двухсерийный - его премьера запланирована на будущую весну. Картина будет доступна в кинотеартах, а после на телеэкранах и других платформах. Съемки в плотном сотрудничестве с Минздравом, заказчиком же выступает Министерство культуры.
Когда врач, не профессия, а призвание
Разве требует их выбор какой-то формальной процедуры? Я думаю, что нет. Спасение жизней происходит часто буднично и людьми, которые в быту такие же обычные люди, но которые отмечены возможностью оказывать помощь.
Давление, пульс, сатурация - в эти дни в операционных разбавят и другим профессиональным - свет, камера, мотор! В кадр попадут пациенты, которые не против увидеть себя в кино. Врачи говорят, такое творчество точно добавит настроения, что доказано - положительно сказывается на выздоровлении.
Фото: БелТА
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов