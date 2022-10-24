Личное и профессиональное. "Беларусьфильм" приступил к съемкам картины про белорусских кардиологов

Национальная киностудия "Беларусьфильм" приступила к съемкам проекта под рабочим названием "Лист ожидания". Это художественный фильм, который расскажет о судьбах врачей-кардиологов. В центре сюжетной линии - социально активная позиция врачей, которые развивают отечественную медицину. На съемочной площадке побывала Юлия Алферова.

Более 20 тыс. операций на сердце и 50 трансплантаций в год

Больше 20 тысяч операций на сердце и сосудах в год, под 50 трансплантаций и сотни благодарных пациентов. Ощутимый и ценный вклад для всей страны - он в буднях кардиохирургов. Это руками Юрия Островского выполнена первая пересадка сердца в Беларуси - орган доставили в операционную за 9 минут до… и рука не дрогнула. Успех 2009-го помог спасти не одну жизнь.

"Беларусьфильм" начал съемки фильма о белорусских кардиохирургах

Эта история и еще сотни схожих - детали новой картины Национальной киностудии "Беларусьфильм". Практикующие врачи - прототипы главных героев, они же стали консультантами проекта.

У нас была точная запись первой нашей трансплантации, это было в режиме реального времени. И потом дали запись пятисотой трансплантации, которая была в июле. Они имели основу для коррекции. И в сценарий мы вмешиваться не будем, но они отредактировали некоторые фразы. Они могут красиво выглядеть в кино, но не так как в жизни.

Прототип Островского по сценарию - Евгений Ракецкий - его сыграет актер из Санкт-Петербурга, он не единственный приглашенный из-за рубежа, все же основной состав - белорусские таланты.





Был поражен профессионализмом в художественном отношении Александра Ефремова и группы всей: светотехников, гримеров, костюмеров. Профессиональное отношение - это очень приятно. Дмитрий Сутырин, актер (Санкт-Петербург, Россия)

Сегодня первый съемочный день проекта под рабочим названием "Лист ожидания".

Фильм расскажет о судьбах врачей-кардиологов, о взаимоотношениях в семье и активной социальной позиции, а главное - о личностях медиков, которые выступили прототипами. Их несколько - индивидуальность каждого рассмотрел кинорежиссер-постановщик будущей картины Александр Ефремов.

О людях, которые представляют это время, о проблемах, которые существуют у этих конкретных людей. Мне кажется, это основная задача кино. Мне бы хотелось, чтобы с этого фильма рассказ о нашем времени, о наших современниках, о героях этого времени, о проблемах этого времени об успехах и неладах стало традицией киностудии "Беларусьфильм".

РНПЦ "Кардиология" - первая, но не единственная съемочная площадка, задействуют и другие столичные отделения. Профессиональное разбавят личным, это четко прослеживается в сюжетной линии. Так и в сегодняшнем эпизоде - дочь узнает, что профессор, отец, продвигает по карьерной лестнице бывшего зятя. Чем закончится конфликт интересов, узнаем в итоговой картине.

Премьера запланирована на будущую весну

Фильм двухсерийный - его премьера запланирована на будущую весну. Картина будет доступна в кинотеартах, а после на телеэкранах и других платформах. Съемки в плотном сотрудничестве с Минздравом, заказчиком же выступает Министерство культуры.

Когда врач, не профессия, а призвание





Разве требует их выбор какой-то формальной процедуры? Я думаю, что нет. Спасение жизней происходит часто буднично и людьми, которые в быту такие же обычные люди, но которые отмечены возможностью оказывать помощь.

Давление, пульс, сатурация - в эти дни в операционных разбавят и другим профессиональным - свет, камера, мотор! В кадр попадут пациенты, которые не против увидеть себя в кино. Врачи говорят, такое творчество точно добавит настроения, что доказано - положительно сказывается на выздоровлении.



