Личные приемы граждан проведут в феврале руководители госорганов

Руководители госорганов в феврале проведут личные приемы граждан в Совете Министров. Заместитель премьер-министра Юрий Назаров проведет прием граждан завтра, 3 февраля, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович - в пятницу, 4 февраля, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - 9 февраля, министр культуры Анатолий Маркевич - 11 февраля.



Личные приемы будут проходить с 10 утра.