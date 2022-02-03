3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Личные приемы граждан проводят руководители госорганов Беларуси
Руководители госорганов продолжают проводить в Совете Министров личные приемы граждан. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович выслушает граждан в эту пятницу, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - 9 февраля, министр культуры Анатолий Маркевич - 11 февраля. Личный прием граждан министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет 16 февраля.
Начало приема граждан с 10 утра.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов