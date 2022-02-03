Личные приемы граждан проводят руководители госорганов Беларуси

Руководители госорганов продолжают проводить в Совете Министров личные приемы граждан. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович выслушает граждан в эту пятницу, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - 9 февраля, министр культуры Анатолий Маркевич - 11 февраля. Личный прием граждан министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет 16 февраля.



Начало приема граждан с 10 утра.