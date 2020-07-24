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Личные приемы граждан в Совете Министров

В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан. Сегодня вопросы белорусов будет решать министр образования Игорь Карпенко. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10 утра.


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