Личные приемы граждан в январе проводят сенаторы

Сегодня на вопросы ответит председатель постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, завтра, 10 января, - Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет прием граждан 14 января, 15 января - председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Встречи также запланированы на 21 и 22 января. Личный прием проводится по предварительной записи.