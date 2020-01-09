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Личные приемы граждан в январе проводят сенаторы
Сегодня на вопросы ответит председатель постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, завтра, 10 января, - Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет прием граждан 14 января, 15 января - председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Встречи также запланированы на 21 и 22 января. Личный прием проводится по предварительной записи.
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