Личные приемы граждан в январе проводят сенаторы

Сегодня на вопросы ответит председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, 21 января - председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет прием граждан 22 января. Личный прием проводится по предварительной записи.