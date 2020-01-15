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Личные приемы граждан в январе проводят сенаторы

Сегодня на вопросы ответит председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, 21 января - председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет прием граждан 22 января. Личный прием проводится по предварительной записи.

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