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Личные приемы и прямые линии. Как решаются проблемы, которые волнуют белорусов

Справедливость и соблюдение прав работников, о чем говорили сегодня на совещании у Президента, - важная составляющая в политике нашего государства. На защите интересов граждан стоят общественные организации, к примеру, профсоюзы. Главноеэто и в работе всей вертикали власти. Система отлажена. Сегодня любой может записаться на личный прием либо воспользоваться прямой телефонной линией. И вопросы поступают разные: от бытовых, которые можно решить за несколько дней, до проблем, которые требуют серьезного разбирательства. Надежда Сербиненко узнала, как решаются задачи со звездочкой, и прошлась по некоторым адресам (видео).


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