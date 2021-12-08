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Личные приемы представителей госорганов Беларуси позволяют решить отдельные проблемы непосредственно на месте

В Беларуси организуются единые дни приема граждан. Встречи сенаторов с населением уже прошли в Минском районе, в Витебской и Брестской областях и в столице. На очереди Гродненская область.
8 декабря жители города Лида смогут обратиться со своими вопросами к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой. Прием пройдет и в других городах Гродненской области.
В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около двадцати минут, хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают.
Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. 8 декабря озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Гродненской области с 11 часов.
Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.

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