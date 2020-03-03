3.72 BYN
Личный прием граждан провел инспектор по Витебской области Анатолий Линевич
Выплата детских пособий, начисление пенсии, землеустроительные споры, предоставление арендного жилья. С такими вопросами сегодня обратились жители Браславского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу.
Многодетная мать из деревни Мисянцы пожаловалась на задержку выплаты детского пособия. До декретного работала в местном СПК. Помощник Президента дал поручение оперативно разобраться в ситуации.
Пенсионерка из деревни Межаны недовольна состоянием местных дорог, а жители Браслава - качеством воды. О последней проблеме местные власти знают. Вышла из строя скважина. Модернизировать систему водоснабжения пообещали в первом полугодии. А пока регулярная промывка труб и подвоз чистой питьевой воды.
Браславская ПМК-42: большая дебиторская задолженность
Помощник Президента посетил промышленные предприятия и социальные объекты Браславского района. Встретился с коллективом ПМК-42. Местные строители трудились на знаковых объектах в канун проведения областного фестиваля "Дожинки-2019", возводили молочно-товарные комплексы. Есть проблемы по расчетам за работу на последних. Как следствие - нехватка средств на техперевооружение.
Евгений Немколович, директор ДКУСП "Браславская ПМК-42":
"Работали на сельхозпредприятиях, строили молочно-доильные блоки, фермы. Получается, что строили-строили, как-то они закрылись, в итоге с нами до конца не рассчитались".
Тем не менее, в планах предприятия модернизация. Предстоит обновить растворобетонный узел. Коллектив стабильный. Сегодня в ПМК возвращаются специалисты, которые когда-то уезжали в поисках работы в другие регионы.