Личный прием граждан провел инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Выплата детских пособий, начисление пенсии, землеустроительные споры, предоставление арендного жилья. С такими вопросами сегодня обратились жители Браславского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу.



Многодетная мать из деревни Мисянцы пожаловалась на задержку выплаты детского пособия. До декретного работала в местном СПК. Помощник Президента дал поручение оперативно разобраться в ситуации.



Пенсионерка из деревни Межаны недовольна состоянием местных дорог, а жители Браслава - качеством воды. О последней проблеме местные власти знают. Вышла из строя скважина. Модернизировать систему водоснабжения пообещали в первом полугодии. А пока регулярная промывка труб и подвоз чистой питьевой воды.





Браславская ПМК-42: большая дебиторская задолженность

Помощник Президента посетил промышленные предприятия и социальные объекты Браславского района. Встретился с коллективом ПМК-42. Местные строители трудились на знаковых объектах в канун проведения областного фестиваля "Дожинки-2019", возводили молочно-товарные комплексы. Есть проблемы по расчетам за работу на последних. Как следствие - нехватка средств на техперевооружение.

Евгений Немколович, директор ДКУСП "Браславская ПМК-42":

"Работали на сельхозпредприятиях, строили молочно-доильные блоки, фермы. Получается, что строили-строили, как-то они закрылись, в итоге с нами до конца не рассчитались".