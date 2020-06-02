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Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах Владимир Андрейченко
Развитие социальной сферы и АПК
Владимир Андрейченко побывал на стройплощадке детской школы искусств - работы близятся к завершению. Внимание и аграрно-промышленному комплексу. Как положительный пример - создание на месте разрушающихся ферм современного свинорепродуктора. Рабочие места здесь получили жители нескольких деревень.
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