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Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах Владимир Андрейченко

Развитие социальной сферы и АПК

Владимир Андрейченко побывал на стройплощадке детской школы искусств - работы близятся к завершению. Внимание и аграрно-промышленному комплексу. Как положительный пример - создание на месте разрушающихся ферм современного свинорепродуктора. Рабочие места здесь получили жители нескольких деревень.

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