Личный прием граждан в Докшицком районе провел Анатолий Линевич

Сегодня жители Докшицкого района смогли обратиться к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу. Плачевное состояние кладбища беспокоит старейшину деревни Южное Гнездилово. Ограждение обветшало. Как и автомагазин, который обслуживает сельчан. Они просят, чтобы на маршрут поставили более новый автомобиль, который будет работать без поломок и выглядеть эстетично - все-таки единственный торговый объект в деревне. А жительница агрогородка Парафьяново рассказала о том, что дорога к местной амбулатории в плохом состоянии. И она, инвалид І группы, на коляске не может добраться до медучреждения. Еще одно нарекание на качество местных дорог и от жителей деревни Слобода.



С начала года в Докшицкий райисполком поступило 69 обращений - на десять больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако вдвое снизилось количество обращений в вышестоящие органы. Это говорит об оперативном и исчерпывающем рассмотрении проблемных вопросов на уровне района.



