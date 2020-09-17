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Личный прием граждан в Миноблисполкоме

Газификация и благоустройство населенных пунктов Минской области, жилищно-коммунальные и земельные вопросы. Жители центрального региона с наболевшим сегодня обратились к губернатору Александру Турчину во время личного приема граждан в облисполкоме. Леокадия Искра из деревни Нитиевские Узденского района обратилась с просьбой отремонтировать местную дорогу. Губернатор пообещал уже в этом году заасфальтировать трехкилометровый отрезок. Благоустройство дороги продолжится и в следующем году. Пообещали пересмотреть и график движения автобусов.

Всего председатель облисполкома Александр Турчин выслушал 14 человек - жителей Минского, Дзержинского, Солигорского и других районов. Решение каждого вопроса взято на личный контроль.

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