Личный прием граждан в Слуцке провел губернатор Александр Турчин

Строительство и ремонт жилья, благоустройство дорог и создание инфраструктуры. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Слуцке.



Местные жители обратились к руководству области с просьбой о сохранении санитарно-гигиенических требований. Дело в том, что оба заявителя проживают по улице Парижской коммуны около мебельной фабрики. Горожане не раз жаловались на шум и распространение выбросов от предприятия. Эта проблема решается уже несколько лет. Александр Турчин дал поручение в течение трех месяцев принять меры, навести порядок на фабрике и оборудовать охранный экран.



На прием к губернатору обратилось 12 заявителей. Это не только жители Слуцкого региона, но и Копыльского. Все вопросы детально рассмотрены, даны поручения.

