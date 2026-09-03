Лида принимает акцию "Беларусь адзіная"

Гродненская область первой принимает акцию "Беларусь адзіная", которая в этом году проходит в новом формате, где активная молодежь ведет диалог со сверстниками. Участники встречи в Лидском колледже Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы говорили об истории белорусского народа, событиях сентября 1939 года и смысле Дня народного единства.

Главный посыл - помнить, какой ценой была восстановлена историческая справедливость и почему единство народа остается одной из важнейших ценностей современной Беларуси.

"Для меня такие встречи важны. Это повод вспомнить прошлое, вспомнить героев нашей страны, вспомнить все подвиги, которые происходили раньше. А народ, не знающий прошлого, не может иметь будущего. А эти встречи помогают сформировать характер, свою гражданскую позицию и вызвать чувство патриотизма и гордости за свою страну", - рассказал учащийся Лидского колледжа Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Константин Каспорский.

Анастасия Ярош, учащаяся Лидского колледжа Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

"День народного единства - это праздник, когда я могу почувствовать себя частью большой страны. Историю этой даты очень важно помнить, помнить, зачем мы должны защищать нашу Родину. Мы всегда готовы поддержать и прийти друг другу на помощь".

"Интересующиеся ребята, активно ведущие диалог. Мы вместе вспоминаем историю, говорим о важности праздника. Праздник молодой в нашей стране, но очень важный и глубокий по своей значимости", - заметила руководитель молодежного крыла объединенной организации Госстандарта Белорусского союза женщин Марина Яшенкова.

К открытому разговору присоединились и учащиеся Лидского технологического колледжа. Для молодежи такой диалог - возможность не только узнать больше об истории своей страны, но и осмыслить ее связь с современностью.

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"18 лет проходила граница по нашим землям, семьям, сердцам и отзывалась болью у каждого белоруса. 17 сентября произошло объединение этих земель. Белорусы не готовы мириться с какими-то разделениями, не готовы мириться с польской границей, которая проходила по территории нашей страны и после воссоединения Беларуси доказали, что белорусы должны жить в едином, целом, независимом и самостоятельном белорусском государстве".

Встречи в таком формате пройдут по всей стране. Завершится акция масштабным мероприятием в Минске 17 сентября - в День народного единства.