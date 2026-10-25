Лида станет первой туристической столицей СНГ в 2027 году

Свыше 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала 2026 года по безвизу. Большинство - жители соседних государств. Традиционно путешествуют по Минску и западной части Беларуси.

В 2027 году, например, Лида ждет еще больше гостей из стран Содружества. Город объявлен первой туристической столицей СНГ. В Лидском районе предлагают изучить средневековую историю, изнанку производств, гастрономию и загородный отдых.

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома:

"Мы каждый год прирастаем по новым мероприятиям. На протяжении двух последних лет мы провели в Лиде мероприятие "Тачки", продано более 26 тыс. билетов".

О ночной экскурсии по Лидскому замку, дегустации фермерских сыров и новинках туристической программы смотрите 25 октября в "Главном эфире" на "Беларусь 1".