Лида отмечает 700-летие

Один из древнейших городов Беларуси - Лида - сегодня отмечает 700-летие. Город с мелодичным названием находится в центральной части Гродненской области в 160 км от Минска. Имеет развитую инфраструктуру и сеть автомобильных дорог.

Годом основания считается 1323-й, когда великий князь Гедимин в живописном междуречье Каменки и Лидеи заложил первый каменный замок, вокруг которого начал образовываться город. В 1590 году Лида получила Магдебургское право и городской герб. Со второй половины XIX века в городе начинает интенсивно развиваться промышленность, этому способствовала прокладка железной дороги. В Лиде появляются мастерские, заводы и фабрики, магазины, рестораны и гостиницы. С развитием города стало увеличиваться и население. Лида за свою долгую историю пережила многое, но при этом сумела сохранить главные свои достопримечательности.

Лида является не только культурно-историческим центром, но и крупным промышленным центром республики, в котором проживает 103,5 тыс. человек. В регионе создан мощный промышленный комплекс - 25 крупных предприятий: ОАО "Лакокраска", ОАО "Завод "Оптик", ОАО "Лидсельмаш", ОАО "Лидапищеконцентраты", ОАО "Лидагропроммаш", ОАО "Стеклозавод "Неман", ОАО "Лидское пиво", ОАО "Лидская обувная фабрика", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Лидахлебопродукт" и другие. Продукция лидских организаций экспортируется в 50 стран мира.

9 февраля 2004 года согласно Указу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко город Лида был включен в состав Лидского района.

К 700-летию местные власти постарались преобразить город. В Лиде появятся десятки новых и обновленных объектов: средняя школа №1 в поселке Первомайском, детский сад на 190 мест, комплекс зданий Лидского РОВД, Лидский филиал Гродненского училища олимпийского резерва.

В микрорайоне Север появятся две новые улицы, названные в честь Героев Беларуси летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.