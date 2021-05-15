Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Родителям, детям нужно показывать не просто по телевизору спорт. Нужно, чтобы они его попробовали на площадках. Основная идея - это, конечно же, объединение, показать детям, родителям, что спорт это прекрасно, подружиться

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня в стране много создано возможностей для того, чтобы развить таланты, желания развить. Это и культура, и спорт. И вот этот сегодня фестиваль как раз показывает, что в стране очень много делается для того, чтобы у каждого было желание, были возможности себя развивать



Не обошлось на фестивале и без сюрпризов. Для участников устроили олимпийский квест, позволяющий ознакомиться с разными видами спорта. За выполнение каждого задания начислялись баллы. А победителям вручили специальные призы от Национального олимпийского комитета.

Ольга Тумилевич, многодетная мама

