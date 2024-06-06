Лидеры среди обратившихся за льготной древесиной - жители Бобруйска и Бобруйского района

Но в Могилеве и Могилевском районе, по его словам, количество обратившихся почти в два раза меньше. "Я думаю, здесь вопрос в разъяснительной работе, рекламной. В некоторых районах (Кричев, Климовичи) вообще люди не обращались за такой древесиной. Это конкретно мелкие недоработки на местах. Вполне хватает ресурсов, чтобы лесхозы, исполкомы активнее шли в народ. И народ заинтересуется столь льготными условиями, столь привлекательной возможностью получить качественный и недорогой лес", - считает Вячеслав Осмоловский.