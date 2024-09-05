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Лидские пограничники изъяли самодельный беспилотник у жителя Щучина

Лидские пограничники изъяли самодельный беспилотник у жителя Щучина. Инцидент произошел накануне в районе поселка Путришки вблизи госграницы.

При себе у мужчины был беспилотник кустарного производства и два аккумулятора.Нарушителю грозят сразу несколько административных статей.

Отмечается, что это уже восьмой похожий инцидент с начала года.

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