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Лидские пограничники обезвредили квадрокоптер вблизи границы

Задержан и хозяин техники. Отмечается, что коптер оказался сконструктивными особенностями. Что и куда собирался перебросить мужчина - несообщается. Как правило, такое оборудование способно поднимать и дистанционносбрасывать товар. За нарушение пограничного режима в отношении операторабеспилотника начат административный процесс.

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