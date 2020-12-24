Лидские пограничники обезвредили квадрокоптер вблизи границы

Задержан и хозяин техники. Отмечается, что коптер оказался сконструктивными особенностями. Что и куда собирался перебросить мужчина - несообщается. Как правило, такое оборудование способно поднимать и дистанционносбрасывать товар. За нарушение пограничного режима в отношении операторабеспилотника начат административный процесс.