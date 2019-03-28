Лифты нового поколения устанавливают в многоэтажках столицы для безопасности и сохранения их привлекательного вида. Подвижные кабины антивандальные, выполнены из современных материалов и оборудованы камерами видеонаблюдения. Информация будет сохраняться в течение двух месяцев. Следить за тем, что происходит в кабине, специалисты смогут и в режиме онлайн. Работы по замене старых лифтов на современные уже идут в Заводском районе столицы.



В этом году в Минске планируется заменить более 2 тысяч лифтов. Срок службы подвижной кабины - от 25 до 30 лет.