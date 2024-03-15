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Лихачи под пристальным вниманием - ГАИ Минска проводит акцию "Скорость"

Лихачи под пристальным вниманием дорожной милиции. Минская Госавтоинспекция проводит акцию "Скорость". Инспекторы ДПС мониторят дороги с применением гласного и смешанного контроля, а также с помощью современных технических средств. В первую очередь мероприятия ориентированы на предупреждение аварий. Особое внимание будет уделено столичной кольцевой.

Сотрудники ГАИ с применением гласного и смешанного контроля, а также с помощью современных технических средств будут выявлять факты превышения скоростного режима водителями авто- и мототранспорта. Помимо этого инспекторы приведут широкую информационную работу с населением. Превышение скорости по-прежнему остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. Такие происшествия, как правило, сопряжены с большой опасностью для здоровья и жизни людей.
Артем Нехай, начальник отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома

За прошлый год из-за лихачества на столичных дорогах произошло более 70 ДТП, в которых 9 человек погибли и 75 получили травмы.

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