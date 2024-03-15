Лихачи под пристальным вниманием - ГАИ Минска проводит акцию "Скорость"

Сотрудники ГАИ с применением гласного и смешанного контроля, а также с помощью современных технических средств будут выявлять факты превышения скоростного режима водителями авто- и мототранспорта. Помимо этого инспекторы приведут широкую информационную работу с населением. Превышение скорости по-прежнему остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. Такие происшествия, как правило, сопряжены с большой опасностью для здоровья и жизни людей.

Артем Нехай, начальник отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома