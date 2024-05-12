Лихой парень и белорусский коммандос! Старец Митрофан из Жировичской обители, оказалось, в миру был отважным бойцом

Жировичская обитель. Оплот православной веры. Здесь долгие годы жил, трудился и молился старец Митрофан. Его знали все - студенты и преподаватели семинарии, паломники и трудники. Но о том, что Митрофан - ветеран Великой Отечественной войны, для многих стало неожиданным. Узнали лишь тогда, когда стали оформлять пенсию.

Это человек участвовал в специальных операциях. Высокопрофессионально военно подготовленный человек. Те люди, которые знакомились с документами военного времени, знакомились с операциями, в которых он участвовал, говорили - это белорусский коммандос. Протоиерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви

Когда митрополит Филарет посмотрел его личное дело в архиве, он сказал: "Да, лихой парень!" ПротоиерейГеоргий Савицкий,настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла г. Островца

Николай Ильин - светское имя старца.

Родился на Дальнем Востоке, затем семья переехала в Тамбовскую губернию, позже в Ярославль. После окончания школы Николай отправился в Москву на учебу.

После получения диплома Московского автодорожного института в марте 41-го Николай Ильин был распределен на строительство военного аэродрома "Осовцы" возле Березы. В первый же день войны аэродром разбомбили. По всей линии фронта были уничтожены более тысячи советских самолетов, многие из которых даже не успели подняться в воздух. 26-летний механик Ильин выжил чудом.

6 января 43 года, накануне Рождества, Николай Ильин был принят в партизанский отряд, который действовал на территории Коссовского, Ружанского и Березовского районов. Был минером и постигал азы "рельсовой войны", а уже в августе стал командиром подрывной группы.

Руководитель Комиссии по канонизации святых Новогрудской епархии ПротоиерейГеннадий Логин спрашивал его: "Батюшка, а что вы чувствовали?"

Он отвечал: "Страх чувствовал. Каждую секунду чувствовал страх". Когда под эти рельсы закладываешь мину, он даже сам говорил, что один раз решил в последнюю секунду проверить взрыватель. В руках бы взорвался, сам бы погиб. В последнюю минуту проверил, а он бракованный".

Был случай, когда группа пошла в разведку, а командира вызвали в штаб. С задания никто не вернулся. Не раз Николай Ильин был на волосок от смерти. Но вспоминать об этом не любил.





После войны Николай Ильин возвращается к родителям в Серпухов, в 48-м он вновь едет в Беларусь, устраивается на железную дорогу, через несколько месяцев он главный инженер путевых дорожных мастерских в Пинске, затем работает экономистом в статистическом управлении Пинской области. В 53-м вновь возвращается в Серпухов, устраивается истопником в детский туберкулезный санаторий, в январе 58-го в качестве послушника он приезжает в Жировичский монастырь. Пройдет чуть больше месяца, Николай примет первый постриг с именем Георгий. Через шесть лет, когда иноку Георгию будет уже 49, его постригут в монаха с именем Митрофан.

40 лет он нес послушание у свечного ящика, принимал записки о здравии и упокоении. Это был первый человек, с кем встречались паломники и верующие. Митрофана называли бухгалтером монастыря.

Он там еще немножко юродствовал. Он все любил выключать свет. Экономил. Когда после перестройки было подорожание, он стал экономить свет в монастыре. А где большие лампочки висели,менял на меньшие. Свет есть. Иногда его студенты в шутку называли отец Мегавольт. ПротоиерейГеоргий Савицкий,настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла г. Островца





Это был старец, который принимал людей. К Митрофану с вопросами ехали люди со всего бывшего Советского Союза. Ему выделили даже отдельный кабинет, где бы он мог принимать желающих. Люди ждали совета от старца.