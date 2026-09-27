Ликвидация аварии на Жуковского: поврежденный участок демонтирован

Новые подробности о ЧП в районе улицы Жуковского в Минске. Продолжается ликвидация последствий - специалисты профильных служб завершили этап откачки воды из тепловой камеры и демонтаж поврежденного участка.

В Минскэнерго отмечают, что трубопровод отвезут в лабораторию для исследования и выявления причины аварии, а также исключения подобных ситуаций.

Напомним, авария произошла 27 сентября днем и сопровождалась сильным выбросом воды. На 4-м, 5-м этажах выбило окна, в том числе поврежден один автомобиль.

Андрей Мацкевич, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

"Сегодня в 12:20 произошло повреждение квартальной сети. Разрушен трубопровод диаметром 400 мм. Был выброс воды. Нанесен материальный ущерб некоторым жителям. Прибыл персонал районной тепловой сети № 2 для отключения поврежденного участка, откачали камеру и закрыли арматуру. Что касается нанесенного ущерба, в РУП "Минскэнерго" есть действующий договор страхования. С каждым жителем будет проработан вопрос в рамках возмещения ущерба".

В Минскэнерго предупреждают, что в период проведения аварийно-восстановительных мероприятий временно не будет горячей воды в нескольких многоэтажках на улицах Жуковского, Могилевской и Воронянского.

Ситуация находится на особом контроле городских служб.