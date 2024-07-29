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Ликвидация последствий ненастья: на станции метро "Академия наук" в Минске работают спасатели

Сильный ветер и ливни привели к сбоям в электроснабжении и падению деревьев в Минской области. В ликвидации последствий ненастья в семи районах центрального региона понадобилась помощь спасателей. Так, в Дзержинском районе без электроэнергии остаются 36 населенных пунктов, а также 3 молочнотоварные фермы. Обесточены 106 электроподстанций. Сейчас на местах аварий работают энергетики.

В Минске спасатели работают у станции метро "Академия наук". На одном из домов на проспекте Независимости сильный ветер повредил кровлю.

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