Ликвидация последствий ненастья: на станции метро "Академия наук" в Минске работают спасатели

Сильный ветер и ливни привели к сбоям в электроснабжении и падению деревьев в Минской области. В ликвидации последствий ненастья в семи районах центрального региона понадобилась помощь спасателей. Так, в Дзержинском районе без электроэнергии остаются 36 населенных пунктов, а также 3 молочнотоварные фермы. Обесточены 106 электроподстанций. Сейчас на местах аварий работают энергетики.