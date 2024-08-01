Ликвидация последствий непогоды в Гомельской области продолжается. Узнаем, насколько Мозырь восстановился после урагана

В Гомельской области продолжается ликвидация последствий непогоды. В большей степени это касается валки и распиловки дров. Их вывозят даже не сотнями, а тысячами.

Подробности рассказала Юлия Алферова.

Ликвидация последствий непогоды

В Гомельской области вовсю кипит работа по ликвидации последствий урагана, пронесшегося 14 июля. И, казалось бы, две недели - достаточно времени, уже можно было бы навести порядок. Но видя масштабы урона, становится понятно, что за такой срок устранить последствия нереально.

В регион брошены колоссальные силы: работают совместно энергетики, сотрудники водоканала, лесхоз.

Чтобы максимально быстро навести порядок, службы объединяются. Главная задача - возобновить нормальную жизнь населения. Напомним, что в Мозырском районе люди на несколько дней остались без воды, без света, пропал интернет. То есть в наше время это выглядит как настоящий коллапс. И если в самом Мозыре это не сильно ощущается, то стоить выехать за пределы города, можно увидеть, что лесополосы пока еще в поваленных деревьях. Убрать в одночасье это просто нереально, но службы работают с утра до вечера, чтобы максимально быстро это сделать.





Все вальщики были оперативно брошены на устранение буреломов. Первая задача была - убрать дороги. Трудились все до темноты, пока не убрали все проезжие части. Все работали в связке: одни убирают, другие относят, третьи отвозят. Все было сделано быстро. Михаил Адамович, вальщик леса Мозырского опытного лесхоза

Нас ураган тоже коснулся - сорвало крышу. Только что уложили новую крышу, произвели ремонт на веранде, но 30 листов шифера было снесено. Нам тут же помог отдел образования, наши коллеги из 12-й школы, Центра коррекционно-развивающей реабилитации и обучения. Нам предоставили шифер, и наши работники благодаря нашим коллегам произвели этот ремонт. Алла Легенькая, заведующая детским садом № 3 г. Мозыря

К ликвидации последствий подключилось и очень много людей. Приехали службы и из других регионов, чтобы помогать своим коллегам. Присоединились и просто неравнодушные люди, общественные организации - в принципе, те, кто не должен заниматься ликвидацией последствий урагана. Но они подключаются, чтобы быстрее помочь землякам.