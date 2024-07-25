Ликвидация последствий разгула стихии: в Беларуси работает горячая линия

На горячую линию принимают сообщения по вопросам восстановления кровли, водоснабжения, уборке поваленных деревьев. Более подробную информацию телеканалу "Беларусь 1" в "Панораме" рассказал Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.