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Ликвидация последствий разгула стихии: в Беларуси работает горячая линия

Ликвидация последствий разгула стихии: в Беларуси работает горячая линия

На горячую линию принимают сообщения по вопросам восстановления кровли, водоснабжения, уборке поваленных деревьев. Более подробную информацию телеканалу "Беларусь 1" в "Панораме" рассказал Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Насколько это востребованная помощь? Кто может обратиться на горячую линию?

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

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