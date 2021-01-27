Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес циклон "Ларс". Задействованы десятки аварийных бригад.



Только в центральном регионе без электричества остались почти три сотни деревень, зафиксировано несколько случаев падения деревьев на автомобили. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы столицы - улицы и дворы очищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью.



О противостоянии снежной стихии - Илья Цветков (видео).



