Ликвидация пожара, эвакуация раненых. В Витебске прошли комплексные учения

Проверка на готовность в условиях экстренного реагирования пройдена. В Витебске состоялись комплексные учения территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны.

Площадка для устранения аварий развернулась возле бывшего винодельческого завода. Были смодулированы различные сценарии. Например, на крыше жилой высотки произошел пожар, разрушены производственные здания, под завалами оказались люди. Согласно тактическому замыслу, также повреждены силовой трансформатор, теплосеть и газопровод. В зоне бедствия развернули штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пункт медицинской помощи. Специалистами проведена радиационная и химическая разведка.

Проверку прошли все структуры, которые входят в систему реагирования на ЧС. Всего в масштабных учениях были задействованы свыше 180 человек и около полусотни единиц техники.