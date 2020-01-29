Стратегия спасения. Ликвидацию чрезвычайной ситуации сегодня отработали в столичном автомеханическом колледже. По легенде, произошло короткое замыкание электропроводки. Как итог - возгорание в аудитории на втором этаже. В момент пожара в колледже находились почти 800 человек - это учащиеся, преподаватели и дежурный персонал.



По стратегическому сценарию учений, пострадавших вынесли на свежий воздух и передали медикам для оказания первой помощи.



Всего в учениях приняли участие около сотни спасателей и 20 единиц пожарной техники.



