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Ликвидацию чрезвычайной ситуации сегодня отработали в столичном автомеханическом колледже

Стратегия спасения. Ликвидацию чрезвычайной ситуации сегодня отработали в столичном автомеханическом колледже. По легенде, произошло короткое замыкание электропроводки. Как итог - возгорание в аудитории на втором этаже. В момент пожара в колледже находились почти 800 человек - это учащиеся, преподаватели и дежурный персонал.

По стратегическому сценарию учений, пострадавших вынесли на свежий воздух и передали медикам для оказания первой помощи.

Всего в учениях приняли участие около сотни спасателей и 20 единиц пожарной техники.

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