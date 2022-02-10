3.77 BYN
Ликвидирован канал поставки контрафактных технических масел в Беларусь
Правоохранители ликвидировали канал поставки контрафактных технических масел. Основными организаторами снабжения моторных и трансмиссионных присадок кустарного производства под видом мировых брендов оказались 60-летний минчанин и его сын. Для реализации товара в Беларуси использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а розничную продажу жидкостей осуществляли более 100 магазинов. Всего было обнаружено свыше десяти тонн контрафактного продукта.
Производство находилось на территории Московской области. Реализовывалась данная продукция на территории двух государств. В нашей стране эти масла продавались во всех регионах республики.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения прав промышленной собственности.