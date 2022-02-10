Ликвидирован канал поставки контрафактных технических масел в Беларусь

Правоохранители ликвидировали канал поставки контрафактных технических масел. Основными организаторами снабжения моторных и трансмиссионных присадок кустарного производства под видом мировых брендов оказались 60-летний минчанин и его сын. Для реализации товара в Беларуси использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а розничную продажу жидкостей осуществляли более 100 магазинов. Всего было обнаружено свыше десяти тонн контрафактного продукта.