Лилия Ананич: Мы должны бороться за наши святыни

Сегодня информационное пространство - как поле битвы, и на этом поле битвы за великую победу мы должны сражаться так же, как сражались наши отцы и деды в 1941-1945 годах. Историческая память и то, что происходит в мире в отношении нашей победы, в отношении фальсификации исторической памяти, это сегодня уже на грани войны и мира. Мы должны бороться за наши святыни. Такой святыней является Великая Победа советского народа.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ