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Лилия Ананич: Мы должны бороться за наши святыни
Мы должны бороться за наши святыни. Такое мнение высказала депутат нижней палаты парламента Лилия Ананич на заседании рабочей группы по подготовке международной парламентской конференции "Историческая память. Великая Победа, добытая единством". Масштабное мероприятие пройдет с 14 по 15 июня. В пяти тематических секциях эксперты обсудят вопросы развития и сохранения исторической памяти. Отдельное внимание теме геноцида белорусского народа и недопущению реабилитации нацизма. Поднимут и такие актуальные вопросы, как противостояние новым вызовам и угрозам и защита медиапространства от фейков.
Сегодня информационное пространство - как поле битвы, и на этом поле битвы за великую победу мы должны сражаться так же, как сражались наши отцы и деды в 1941-1945 годах. Историческая память и то, что происходит в мире в отношении нашей победы, в отношении фальсификации исторической памяти, это сегодня уже на грани войны и мира. Мы должны бороться за наши святыни. Такой святыней является Великая Победа советского народа.
Конференция будет посвящена 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней примут участие представители Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, ОДКБ, Парламентского собрания Беларуси и России.
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