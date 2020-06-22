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Лиловый шелковый костюм
Антиобраз
Лиловый - один из самых модных оттенков весны-лета 2020. Но этот брючный костюм выглядит не круто. Из-за мрачной компании тяжеловесной сумки. В итоге получился банальный и незавершенный образ. А от лилового цвета ждешь летней свежести и сюрпризов.
Что в тренде?
Шелк - роскошный материал, идеально подходящий для лета. Он завораживающе струится и деликатно обволакивает фигуру. Тонкий шелк с благородным блеском дарит комфорт и прохладу в жару. Единственный, но очень весомый минус - высокая цена ткани из нитей шелкопряда. Хвала модным богам, легкая промышленность преодолела это препятствие: появился искусственный шелк высокого качества, по виду и свойствам очень близкий к натуральному. И дизайнеры одежды пользуются этим на полную катушку - многие трендовые наряды сезона выполнены из экошелка.
Трендовый образ № 1
Фактура шелка прекрасно вписывается и в повседневный гардероб. Если компания, конечно, будет правильной. Свободные струящиеся брюки дополняем удлиненным джемпером по фигуре. К тому же матовый тонкий трикотаж джемпера отлично работает с нежной глянцевой фактурой брюк. Самое вкусное здесь - это сочетание приглушенных родственных оттенков лилового и бирюзового. Их гармонию мы подчеркиваем нюдовыми аксессуарами: удобными кедами и практичным маленьким рюкзачком. И вот на базе костюма получился расслабленный образ с нотками богемного шика.
Трендовый образ № 2
Другие стилистические приемы - и тот же самый костюм заиграл совершенно другими красками. Здесь работаем на цветовом контрасте: фиолетовый, желтый, изумруд. Эти цвета зажигают друг друга и гипнотизируют окружающих. Второй прием: вытягиваем и структурируем силуэт. Для этого нам понадобились босоножки на платформе и жакет с жесткой линией плеч. В таком образе вы точно не останетесь незамеченной и поднимите настроение и себе, и окружающим.
Модный лайфхак
Как правильно инвестировать в одежду. Не всегда то, что кажется дорогим на первый взгляд, покупать невыгодно. Советую разделить стоимость вещи на количество выходов: сколько раз вы планируете надеть эту вещь. Если дорогая вещь на 1-3 раза - это плохо. Но если вы планируете выходить в ней 20 раз в месяц - это уже разумная инвестиция.
Модные выводы
Легкий лиловый костюм выглядит проигрышно в скромной компании с черной увесистой сумкой.
Зато с бирюзовым джемпером и нюдовыми аксессуарами он смотрится современно и свежо.
Желтый жакет, изумрудная сумочка и такая же оправа очков. Яркая контрастная компания шелковому летнему костюму тоже очень идет.
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