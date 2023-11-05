ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лимонарий Ботанического сада приглашает на экскурсию

Центральный ботанический сад приглашает провести длинные выходные в лимонарии! Апельсины, мандарины, грейпфруты и, конечно же, сами лимоны. Здесь самая большая коллекция в нашей стране: свыше 100 видов цитрусовых.

Во время тропического "релакса" можно узнать об интересных фактах из истории и ботаники. Работать оранжерея будет до января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все