Лимонарий Ботанического сада приглашает на экскурсию

Центральный ботанический сад приглашает провести длинные выходные в лимонарии! Апельсины, мандарины, грейпфруты и, конечно же, сами лимоны. Здесь самая большая коллекция в нашей стране: свыше 100 видов цитрусовых.

Во время тропического "релакса" можно узнать об интересных фактах из истории и ботаники. Работать оранжерея будет до января.