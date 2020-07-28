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Лимонная запеканка из рикотты

Возьмем:

  • 3 яйца,
  • 100 граммов сахара,
  • 90 граммов размягченного сливочного масла,
  • 250 граммов рикотты,
  • 170 граммов муки,
  • 1 лимон.

Масло и сахар взбиваем миксером. Отделяем белки от желтков и постепенно вводим желтки в яичную массу.

В некоторых видах теста белок и желток выполняют разные функции. Желток связывает все ингредиенты, а взбитые белки придают тесту воздушность, их используют как разрыхлитель для теста.

Добавляем в массу рикотту. Немного взбиваем до однородности и добавляем муку, цедру одного лимона и сок половины лимона.

Рикотту рекомендуют употреблять людям с нехваткой белка, витаминов группы В и кальция.

Перемешиваем. В отдельной миске взбиваем белки с солью до устойчивых пиков и частями вводим в тесто. Перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем готовое тесто. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Достаем, даем немного остыть и нарезаем. Подаем с чаем.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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