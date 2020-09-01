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Линейка в БНТУ собрала около 3 тысяч первокурсников

Линейка для первокурсников прошла в БНТУ. Она открыла юбилейный – уже сотый - учебный год ведущего технического вуза страны. На площадке перед зданием собрались около 3 тысяч первокурсников, преподавателей и работников университета. С Днем знаний студентов поздравили почетные гости. В торжественной обстановке передали капсулу времени от выпускников первокурсникам. Сегодня дан старт и эстафете юбилейного огня БНТУ в сопровождении группы мотоциклистов и колонны спортсменов.

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