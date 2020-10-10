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Лиозно отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Это первый районный центр Витебской области, освобожденный от врага в годы Великой Отечественной войны. Здесь за время оккупации фашисты уничтожили более 5 тысяч мирных жителей, на фронтах и в партизанской борьбе погибли 4 тысячи 820 уроженцев этих мест, сожжено 196 деревень. Забыть ужасы войны невозможно. Поэтому сегодня к монументам легли венки от участников патриотического автопробега.
Подарком жителям Лиозно стало открытие новой мини-футбольной площадки с искусственным покрытием, комплекса уличных тренажеров и зрительских трибун на городском стадионе. Концерт, широкая ярмарка, праздник юмора и фестиваль ремесел - праздник продолжится до позднего вечера.