Лиозно отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Это первый районный центр Витебской области, освобожденный от врага в годы Великой Отечественной войны. Здесь за время оккупации фашисты уничтожили более 5 тысяч мирных жителей, на фронтах и в партизанской борьбе погибли 4 тысячи 820 уроженцев этих мест, сожжено 196 деревень. Забыть ужасы войны невозможно. Поэтому сегодня к монументам легли венки от участников патриотического автопробега.