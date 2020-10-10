Лиозно отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

О том, какой ценой белорусам досталась независимость и мирная земля, сегодня вспоминали в Лиозно. Здесь отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За время оккупации на территории района фашисты уничтожили более 5 тысяч мирных жителей. Забыть это невозможно. Сохранить страну - священный долг. Сегодня места памяти и братские могилы посетили участники патриотического автопробега. К белорусам присоединились гости из соседних районов России. Подарком жителям Лиозно стало открытие новых спортивных объектов. Ольга Масловская продолжит.







История его семьи - гордость района. 100-летний ветеран Михаил Добряков - один из шестерых сыновей, которые ушли в 41-м на фронт, и один из троих, кто вернулся. Почти 5 тысяч уроженцев Лиозненского района погибли, сражаясь за Родину. 26 тысяч солдат сложили головы, освобождая Лиозно.10 октября 1943 года над Лиозно развевался красный флаг. Его водрузили на единственном уцелевшем здании - церкви.









За время оккупации фашисты сожгли 196 деревень, погибли 5 тысяч местных жителей

Поэтому место встречи - сегодня, как и семь десятилетий подряд, на Центральном военном кладбище, где похоронены освободители. Десятки машин разъезжаются по шести маршрутам - почти в каждой деревне есть памятник или безымянная могила. Участники останавливаются, чтобы возложить венки и молчанием почтить память героев. Подвиги не забываются. А одна на всех победа всегда будет объединять народы в желании жить и трудиться под мирным небом. На праздник в Лиозно приехали соседи - представители белорусского землячества Смоленска. Освобождение этого города-героя и Лиозно разделяют всего несколько дней.

Небольшой приграничный город каждый год удивляет гостей новыми нужными людям объектами

Недавно здесь появился культурно-оздоровительный центр с бассейном, реконструирована дорога, пролегающая через район и соединяющая белорусско-российскую границу с Витебском. Сегодня еще один подарок: новая площадка для мини-футбола, комплекс уличных тренажеров и трибуны на городском стадионе.