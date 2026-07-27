Липовый, гречишный, лесное разнотравье: какие виды меда собирают белорусские пчеловоды

Наступил сезон сбора меда. В Минской области планируют заготовить около 20 т полезного продукта. В Брестской области уже собрали более 25 т.

Собирают опытные пчеловоды несколько видов - липовый, гречишный, разнотравье и лесной микс. В течение сезона в среднем могут делать 2-3 откачки меда. Чтобы быстро делать сбор, предусмотрены передвижные платформы с ульями, которые кочуют на места с цветущими медоносами.

Жужжание пчел, соцветия трав и свежий аромат нектара. В лесхозах Минской области наступило время сбора медового урожая. В разгар лета Логойский район уже откатал более 2 т полезного продукта, в планах собрать втрое больше.

Лето и солнечная погода - удачная пора сбора сладкого деликатеса - меда. Желтые труженики активно жужжат на пасеках Околовского лесничества в Логойском районе. Здесь в домиках проживает 65 пчелиных семей. Каждая из них за сезон дает почти 20 кг меда.

Найти подход к трудолюбивым насекомым - у пчеловода Олега Каренского получилось практически сразу. 3,5 млн пчел требуют особого внимания. Необходимо учитывать их настрой в зависимости от погоды и времени суток.

Кроме Околовского лесничества, заготовку янтарного лакомства также проводят в Логойском и Сеньковском. На пасеках находится более 240 ульев. Пчелы-труженицы тщательно отбирают качественный продукт. Самый популярный сейчас - гречишный и липовый мед.

"У нас есть две передвижные платформы, на которых мы вывозим часть пасеки к местам медосбора", - рассказал лесничий Околовского лесничества Логойского лесхоза Геннадий Зеленко.

Еще один способ заготовки меда - мобильные пасеки. Они очень удобные и функциональные. Могут передвигаться за тысячи километров от дома. В одном прицепе размещается около 20 пчелиных семей.

Артем Хмельницкий с шести лет помогал отцу на пасеке. Сегодня он пчеловод с 20-летним стажем. Активно ведет блог в соцсетях, делится секретами удачного медосбора и продолжает семейную династию.

"Самый вкусный мед - лесное разнотравье, он более маслообразный, или гречишный, он будет менее терпкий с кристалликом. Мед нужно выбирать под себя", - поделился пчеловод Артем Хмельницкий.

Приобрести мед с этой пасеки Смолевичского района, а также других хозяйств можно на главных торговых площадках страны. А вот желающим заниматься пчеловодством и реализовывать свою продукцию необходимо получить паспорт пасеки и другие разрешающие документы. Заготовка сладкого урожая продолжается, впереди сбор лугового разнотравья.