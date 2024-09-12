Липовые темпы роста - сотрудники ДФР раскрыли преступную схему в работе КБО

Преступную схему в работе комбинатов бытового обслуживания населения раскрыли сотрудники Департамента финансовых расследований.

Аферой руководил гендиректор предприятия по Минской области. По его распоряжениям работники оформляли индивидуальные заказы, которые на практике были фикцией.

Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на бюджетное финансирование.

Липовые темпы роста - повод участвовать в госпрограмме

Как известно на сегодняшний день, такая схема работала на протяжении нескольких лет. Руководитель управления бытового обслуживания населения по Минской области давал своим подчиненным указание делать фиктивные документы. Те, кто соглашался, стали фигурантами уголовных дел.

Схема закрывала сразу 2 изъяна в работе его структуры. Во-первых, искусственно накручивались показатели объемов оказания услуг районными комбинатами. Только в Солигорске к схеме руководитель подключил 12 швей, которым дал указание выписывать фиктивные квитанции о пошиве белья по индивидуальным заказам. Например, люди покупали готовое постельное, а на бумаге это оформлялась, будто обратились за услугой. Как итог, липовые выручки и темпы роста давали повод участвовать в госпрограмме.

Дмитрий Дягилев, замначальника УДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

"Также с целью показать хорошую работу подчиненных организаций и в последующем получение премий генеральный директор давал распоряжения руководителям комбинатов бытового обслуживания фальсифицировать статистическую и налоговую отчетность по убыточности предприятий. Если кто-то отказывался, то генеральный директор обращался к местной исполнительной власти, чтобы надавить".

Нарушения и преступления в сфере бытовых услуг

У людей из ДФР на руках все факты - и аудиозаписи, и допросы.

Надо сказать, фигурант старался не столько за премию, сколько за статус хорошего управленца. Ведь многие руководители отказывались участвовать в схеме. А значит, и надбавок руководителю было не видать.

Дальше больше. В Брестcкой, Гомельской и Могилевской областях также были вскрыты аналогичные факты. Кроме того, сотрудники госконтроля проанализировали в целом деятельность системы оказания бытовых услуг населению. Установлено, что в Минской области за последние 3 года большинство организаций не выполнило показатели. При этом неэффективно использовано 500 тыс. рублей из бюджета.

Виктор Яковлев, зампредседателя Комитета госконтроля Минской области:

"В рамках проведения мониторинга в городе Червень было установлено, что оборудование реорганизованного в 2022 году Червенского РКБО было свалено в одном из подвалов организаций ЖКХ. В одном из помещений бывшего Червенского РКБО была организована свалка отходов".