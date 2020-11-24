Лиса напугала жителей Хойникского района

Дикий зверь напугал жителей Хойникского района. 82-летний пенсионер на своем подворье заметил лису с нехарактерным поведением, запер хищника в сарае и обратился в милицию. Лиса была обезврежена и передана в ветеринарную станцию для исследования на бешенство.