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Лиса напугала жителей Хойникского района

Дикий зверь напугал жителей Хойникского района. 82-летний пенсионер на своем подворье заметил лису с нехарактерным поведением, запер хищника в сарае и обратился в милицию. Лиса была обезврежена и передана в ветеринарную станцию для исследования на бешенство.

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