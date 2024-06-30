Лишь немногие знали о его героическом прошлом - кем был монах Митрофан в миру?

О героях вне времени. Разведчик-диверсант, который пускал под откос эшелоны, уничтожал немецкие гарнизоны, добывал секретные нацистские данные. За военные операции в тылу врага Николай Ильин получил не одну награду.

Несколько раз боец был на волосок от смерти. И каждый раз чудом оставался жив. После войны службу в армии Николай сменил на служение Богу. В Жировичах принял монашеский постриг и до конца своих дней оставался в обители.

Лишь немногие знали о его военном прошлом, а те, кто знали, называли отца Митрофана и рэмбо, и коммандос. Елена Бормотова - о солдате войны и воине духа.

Жировичская обитель на религиозной карте Беларуси появилась пять столетий назад. Мужской монастырь прошел через времена конфессиональных изменений, атеистических предрассудков, гонений. Но даже пройдя сквозь тиски безверия, монастырь в Жировичах не утратил силу духовной опоры народа.

Долгие годы здесь жил, молился и трудился монах Митрофан. В обители он пережил годы безверия, когда был запрещен даже колокольный звон. Здесь же застал и эпоху возрождения церковной жизни.

Когда меня спрашивают от отце Митрофане жировичском, схиархимандрите Ильине, я всегда с такой любовью его вспоминаю, потому что это был удивительный человек. Я поступал в семинарию, возрожденную в Жировичах, в сентябре 1989 года. До этого я в Жировичах в обители не бывал. И вот я переступаю порог Успенского собора, я приехал накануне вечернего богослужения, меня первый, кто встретил, это был отец Митрофан. У него было послушание за свечным ящиком - свечечки, записочки, просфорочки. Люди, приходившие в храм, в первую очередь видели отца Митрофана. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии

Отца Митрофана знали все: преподаватели, семинаристы, трудники, которые приезжали в Жировичи на время, паломники. Многие ехали в обитель специально, чтобы побеседовать со старцем.

Отец Митрофан - это был старец - такое есть понятие в православной церковной традиции. Это духовно-опытный, как правило, пожилой священнослужитель, монах, который приобрел опыт, который позволяет другим людям помогать не только в их духовной жизни, но даже отвечать на важные житейские вопросы. Как организовать свою жизнь, какие-то поворотные моменты у каждого человека есть. Протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия, преподаватель минских духовных академии и семинарии

К нему приезжали не только из Беларуси, ехали со всего Советского Союза.

Некоторым повезло лично побеседовать со старцем, некоторым удалось лишь передать записку. Отец Митрофан был духовным авторитетом как для светских, так и церковных людей. Даже для митрополита - владыки Филарета.

Каждый раз, когда владыка приезжал на занятия,он приезжал на два дня. В понедельник он шел к чудотворной иконе - всегда общение с батюшкой в монастыре возле свечного ящика, потом в келье. Общение такое: "Ну как ты там, старец?" Ты. Ну, вы там держитесь. Ты, Вы. Митрофан в свою сторону тоже - то Вы, то Ты. Такое общение было, не высказать словами. Как владыка его обнимал, как причесывал, как он целовал отца Митрофана в лысину. Это незабываемые моменты. Протоиерей Геннадий Логин, руководитель комиссии по канонизации Новогрудской епархии

У каждого свой путь к Богу. Как правило, за плечами монахов - светская жизнь. Была она и у отца Митрофана. Его путь к вере начался в тяжелые для церкви атеистические годы.

Светское имя старца Митрофана - Николай Ильин. Он родился на Дальнем Востоке, но вскоре семья переехала в Тамбовскую губернию. После окончания школы Николай отправился в Москву. На учебу. Поступил в автодорожный институт. После получения диплома по распределению, в марте 1941 года, Николая отравляют в Беларусь на работу. В районе современного города Береза он трудится на строительстве военного аэродрома Осовцы.

В первый же день войны аэродром разбомбили. По всей линии фронта было уничтожено более тысячи советских самолетов, многие даже не успели подняться в воздух. 26-летний механик Ильин увидел покореженные взрывами разбитые самолеты вперемешку с фрагментами тел людей, с которыми буквально несколько минут назад здоровался за руку. Николай выжил чудом. Несколько дней он прятался во ржи, лесах. Узнал, что Беларусь оккупирована, спасался у людей.

6 января 1943 года, накануне Рождества, Николая Ильина зачисляют в партизанский отряд имени Димитрова. Он действовал на территории сразу нескольких районов - Коссовского, Ружанского, Березовского. Первое время Николай был минером и постигал азы "рельсовой войны". А уже в августе его назначают командиром подрывной группы.

Разведчик-диверсант, каждая операция которого могла закончиться гибелью, ведь действовал в тылу врага. Десятки раз переходил линию фронта. Подрывал железнодорожные составы, громил немецкие гарнизоны, брал языков, добывал секретные карты и узнавал о карательных акциях нацистов.

Это был человек, который участвовал в специальных операциях. Высокопрофессиональный военный подготовленный человек. Те люди, которые знакомились с документами именно военного времени, знакомились с операциями, в которых он участвовал, говорили, что это белорусский коммандос. Протоиерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви

Когда митрополит Филарет посмотрел его личное дело в архиве, он сказал: "Да, лихой парень". Протоиерей Георгий Савицкий, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла г. Островца

После войны Николай Ильин работал главным инженером путевых дорожных мастерских в Пинске, затем - экономистом в статистическом управлении региона. Позже вернулся к родителям, устроился истопником в детский туберкулезный санаторий, а в январе 1958 года приехал в Жировичский монастырь. Через месяц принял первый постриг с именем Георгий. Через шесть лет, когда иноку Георгию было уже 49, его постригли в монахи с именем Митрофан. О том, что он ветеран Великой Отечественной войны, для многих стало неожиданным. Узнали лишь когда стали оформлять пенсию.

Никто из нас не мог подумать, что он был партизаном, что он воевал, что он был в составе диверсионных групп, разведывательных групп. Что у него за плечами такой путь в эти тяжелые годы. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии

Никто не поверил, что Митрофан участник войны. И он не любил рассказывать о войне. Наверное, это было больно. Протоиерей Геннадий Логин, руководитель комиссии по канонизации Новогрудской епархии

Как бы ни было тяжело вспоминать военные годы, в каждый памятный день на рясе отца Митрофана появлялись медали. На митингах среди ветеранов войны был один такой монах-герой. Разведчик-диверсант. Он прожил больше 90 лет. Его залогом долголетия был… чеснок. Всегда носил его в кармане.