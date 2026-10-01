Лишать гражданства или нет: как в Беларуси поступают с предателями родины

Красота, покой, благодать, Беларусь. Это и есть то место счастья и силы для большинства ее граждан. "Яблоневый сад" - буквально райский образ, навевает заветные и фундаментальные мысли о рае и изгнании из него, о том месте, где было дозволено все, кроме одного - нарушение установленного порядка.

Те, кто нарушил покой Беларуси в 2020 году, сами себя наказали, бежав за границу. Или понесли заслуженное наказание, отсидев тюремный срок. Среди и первых, и вторых есть те, кто раскаялся и вернулся по комиссии на родину, чему безмерно рад. Те, кто отсидели и поняли свои ошибки, сейчас живут в мире и гармонии с большинством белорусского общества. Те, кто взял ответственность за свои поступки, оказался прощен.

Возвращаясь к Библии, Адаму и Еве пришлось покинуть место, где они были частью божественного замысла из-за нарушения законов, и начать свою жизнь за его пределами, в мире, где они уже не были желанными гостями. Фактически речь о гражданстве, о принадлежности к сообществу и о высшей мере наказания, которая не связана с тюрьмой или смертью, но с потерей самого права быть частью этого сообщества.

Что такое гражданство? В современном мире для многих это просто паспорт, возможность путешествовать, получать социальные гарантии, участвовать в выборах. Но исторически ценность этого статуса была гораздо выше.

Гражданство - это не просто юридический факт, это фундаментальная связь человека с государством, взаимные права и обязанности, защита в обмен на лояльность. Лишение гражданства, изгнание во все времена воспринималось как одна из высших мер наказания.

Сегодня институт гражданства переживает новую трансформацию. В мире все чаще звучат голоса о необходимости лишения гражданства за действия, противоречащие национальным интересам: терроризм, государственная измена, участие в деятельности, направленной на свержение конституционного строя. В Великобритании и Франции существует практика лишения гражданства за терроризм, даже если это может сделать человека лицом без гражданства. В США можно лишиться паспорта за государственную измену или сотрудничество с вражескими разведками. Как видим, международный опыт разнообразен, но тенденция к ужесточению подхода к гражданству как к привилегии, а не просто праву, становится все более заметной.

События 2020 года создали глубокие раны в белорусском обществе. Одна из них - судьба молодых людей, втянутых в хаос уличных несанкционированных шествий. История матери Инны и ее сына Игоря - яркий тому пример. Для Инны это был тяжелый и драматический период. В 2020 году ее сын, молодой и зеленый, поддавшись эмоциям и экстремистской пропаганде, участвовал в погромах, срывал камеры видеонаблюдения на Окрестина. Его осудили на 1,5 года тюрьмы.

Тогда, с одной стороны, молодой парень на эмоциях и без понимания реальной ситуации пошел ломать своими руками свою же страну. С другой стороны, мать начала искать возможность вытащить его из тюрьмы, обратилась в созданные деструктивной оппозицией фонды, чтобы найти адвоката, но реакции на материнские слезы и уговоры не последовало с той стороны. Женщина осталась наедине со своей проблемой, поэтому обратилась к журналистам государственных СМИ. Инна быстро сменила статус с "матери-революционера" до "предателя" в публикациях тех, кто пытался разрушить Беларусь в 2020-м.

Сейчас Инна - один из голосов, который призывает к справедливости. Она видела, как ее семья прошла через ад, и она считает, что те, кто сознательно разрушает страну, втягивает в это молодых и наивных, не имеют права называть себя белорусами. Но эксперты подчеркивают, что лишение гражданства - мера сложная, требует сбалансированного подхода.

"Лишение гражданства - это крайняя мера и последняя составляющая, которая должна касаться только тех, кто на самом деле на протяжении длительного времени действует против собственного государства, против собственного народа. Это моя точка зрения. И это должна быть крайняя мера, которая может быть следствием решения судов о признании экстремистами людей, которые в информационном поле, в общественном поле продолжают деструктивную деятельность по уничтожению государственности. Но к этому вопросу надо подходить очень и очень внимательно. И, на мой взгляд, у нас достаточно других механизмов, которые позволяют, в общем-то, не прибегать к этой мере", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин.

В интересах тех белорусов, что преступили закон и сбежали за границу, но прозрели и хотят вернуться домой, работает комиссия. В народе ее прозвали "по возврату беглых", хотя процесс исключительно добровольный. Юлия вернулась из Польши именно благодаря такой отлаженной системе. Призналась, боялась, что никогда не увидит родных. Уже в Польше она узнала, что находится в розыске за деструктивные комментарии.

Возвращение Юлии - пример того, что государство готово давать шанс тем, кто ошибся. Но ошибка ошибке рознь. Есть те, кто цинично использовал людей для достижения своих целей, делал и продолжает это делать сознательно из-за границы. И сейчас Юлия и ее мама переживают, что простые белорусы, запутавшиеся и преступившие в свое время закон, не смогут вернуться обратно.

Слушая истории тех, кто решил добровольно наказать себя эмиграцией, невольно вспоминаешь слова классика: " Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумею цяпер, чаму з выраю жураўлі на Палессе ляцяць". Когда ты дома, не только дышится легче, но и отношение к тебе другое, да и на произвол судьбы тебя уж точно никто не бросит.

Вообще, говорить о гуманности в отношении людей, которые предали свою страну, а после предали и тех, кто пошел за ними на баррикады, - вопрос не из приятных. Ведь по-хорошему собаке - собачья смерть. Только вот гибнут не они, а те, кто им доверился. Вспомним судьбу белорусского эмигранта Владимира Уссера. Человека, который уехал за границу, веря в светлое будущее, но в итоге оказался брошенным на произвол судьбы. Он умер в нищете и одиночестве в Польше, похоронили его там же. Но последние годы его жизни - это как предостережение тем, кто по-прежнему верит в идеалы беглого белорусского деструктива.

Государство обязано защищать своих граждан от таких разрушителей, а иногда вытягивать и спасать, прощать, как блудного сына. Что касается гуманизма со стороны государства, вспомните только, сколько за последнее время было помиловано. Оценили ли? Вопрос риторический.

Политолог Алексей Дзермант считает, что если человек ступил на путь предательства, лишение его гражданства - это справедливая мера. Тем более, если это связано с попыткой разрушить государственный строй, терроризмом и сопряженной с этим даже возможной гибелью людей. В связи с профессиональной деятельностью Алексей Валерьевич посещал КНДР. Их опыт интересен тем, что они не церемонятся, сохранение государства и его защита - задача номер один.

Великобритания имеет одну из самых жестких практик в Европе. Согласно British Nationality Act, министр внутренних дел может лишить гражданства любое лицо, как натурализованное, так и британца по рождению, если сочтет, что это на благо общественного порядка. Например, за терроризм, шпионаж или другие связи с враждебным государством.

В США, согласно федеральному законодательству, американец может утратить гражданство, если он добровольно вступает в Вооруженные Силы государства воюющего против США, либо совершает государственную измену.

В Германии и ЕС активно обсуждается возможность лишения гражданства за действия, противоречащие национальным интересам. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предлагал лишать статуса совершивших преступления лиц с двойным гражданством. В июне 2026 года было предложено расширить правовые основания для этого, особенно для тяжких преступников и экстремистов.

Франция и Германия позволяют аннулировать паспорт лицам с двойным гражданством, если они осуждены за террористическую деятельность или принимали участие в боевых действиях в составе террористических группировок за рубежом.

Прописывая в законодательстве такую меру, это не только возможность предупредить потенциальных преступников о том, что их ждет, но и возможность защититься государству от нежелательного присутствия на его территории.

"Они ведь ставят целью не просто изменение политического строя, они ставят целью нанесение нам физического ущерба, уничтожение, убийства. Это враги. И вот их, допустим, оценка, когда мы предпринимаем те или иные шаги и видим, какое это вызывает в их рядах бурление. Например, когда мы ограничили их возможность дистанционно управлять собственностью на территории Республики Беларусь, это была правильная мера. Или, допустим, когда они предпринимали попытки нападений на наши посольства, мы в ответ ограничили возможность их обслуживания консульского в наших посольствах за рубежом. Все правильно мы сделали, и нападений никаких нет. Это лишний раз подтверждает то, что мы действуем правильно. Значит, наша мера эффективна, она бьет точно в яблочко", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин считает, что прислушиваться к мнению тех, кто преступил закон и сейчас находится за границей, смысла не имеет. Они будут бойкотировать любые решения, принятые внутри нашего государства, и пытаться нас дискредитировать как в глазах наших граждан, так и в глазах международного сообщества. Но с другой стороны, предлагая такую меру, как лишение гражданства за терроризм, призывы к санкциям, попытку разрушить конституционный строй, мы ведь не придумываем ничего нового, а идем по пути западных демократий.

Важный момент: в соответствии с обновленной Конституцией лишить белорусского гражданства теперь можно лицо, которое приобрело его по рождению. Игорь Марзалюк, историк и политик, еще в 2021 году, отвечая на вопрос журналистов про возможность лишения гражданства тех, кто представляет угрозу нацбезопасности, отвечал, что резких движений здесь быть не должно, ведь пока у них синий паспорт, мы можем требовать их экстрадицию на родину. Есть возможность использовать другие механизмы. Однако есть некоторое "но", на которое сегодня он обращает внимание, ссылаясь на правоприменительную практику тех же Соединенных Штатов.

"То есть, когда вы призываете к военной интервенции, когда вы призываете к экономической блокаде страны, к экономическому удушению, когда вы выступаете против своей страны, это всегда угроза национальным интересам, это измена Родине", - заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Но, как говорит эксперт, здесь важен баланс. Наказание должно быть точечным, адресным и касаться тех, кто действительно сознательно пошел на предательство.

Мы вернулись в "яблоневый сад", и, наверное, главный вывод из нашей истории - понимание ценности того, что у тебя есть дом, страна, гражданство. Это не просто паспорт, это рай, в котором ты должен жить по его правилам. И если ты нарушаешь эти правила сознательно, ты рискуешь быть изгнанным из него навсегда.