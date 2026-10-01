Лишение гражданства "беглых": как в Беларуси борются с предательством

В белорусском обществе активно обсуждается вопрос лишения гражданства так называемых "беглых" - преступников, которые принимали участие в попытке госпереворота 2020 года, организации террористических актов - тех, кто, находясь за границей, по-прежнему предпринимает попытки дискредитации Беларуси на мировой арене, а также участвует в разработке санкций против страны.

В 2023 году в Беларуси вступили в силу изменения в Закон о гражданстве, которые расширили основания для лишения этого статуса.

Речь идет о лицах, совершивших преступления экстремистской направленности или особо тяжкие антигосударственные деяния. Эта мера вызывает много споров, но, как показывает мировой опыт, она не является уникальной.

По словам политолога Алексея Дзерманта, в КНДР из-за конфликта с Южной Кореей, постоянных попыток США вмешаться во внутренние дела очень жестко разбираются с предательством государства. Там действует высшая мера "социальной защиты" - смертная казнь. Также лишение гражданства вплоть до смертной казни, имущества, прав касается не только виновного, но и его родственников.

"Только так и можно с этим злом бороться", - заявил он.

Лишение гражданства становится инструментом защиты государства от тех, кто сознательно встал на путь предательства. Однако, как отмечают эксперты, важно соблюдать принцип соразмерности и индивидуального подхода, чтобы эта мера не стала инструментом для расправы над теми, кто просто запутался.

Подробности смотрите в документальном фильме Ксении Лебедевой 1 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также 2 октября на "Первом информационном".