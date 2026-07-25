Лисички из Беловежской пущи привезли в подарок Президенту активистки БСЖ Гродненской области
Коридоры большой политики 25 июля замерли от женской красоты. На экскурсию во Дворец Независимости приехал актив Белорусского союза женщин из Гродненской области. Педагоги, экономисты, врачи, юристы, аграрии и многодетные мамы. Всего 97 человек.
Серия "женских" экскурсий - продолжение проекта "Мы разные, но мы едины". Напомним, представительницы БСЖ обратились к Президенту с просьбой посетить дворец. Отказать дамам да еще в Год белорусской женщины глава государства, конечно, не мог. Первыми объект увидели представительницы Гомельской области, затем Брестчины, сегодня, 25 июля, приехали грации из четвертого региона. Кстати, не с пустыми руками. Президенту передали корзинку с лисичками, которые активистки накануне собрали в Беловежской пуще.
Ирина Степаненко, председатель Гродненского областной организации БСЖ: "Не всегда у главы государства, наверное, есть минутка побывать в лесу, хотя мы знаем, что он очень любит нашу природу, лес и все дары, которые дает наша благодатная Беларусь. Вот корзиночка приехала. Для него, я думаю, будет приятный подарок к ужину. Ведь глава государства любит наши замечательные драники с лисичками и сметанкой".
Женщины из Гродненской области на экскурсии во Дворце Независимости
Эмоции было сложно скрыть - архитектура, интерьеры, история дворца впечатляют. Но главное - это ощущение сопричастности, гордости за страну и понимание, что каждый здесь важен. Кульминацией дня стало наполнение "карты единства" в Зале торжественных церемоний. Фотографии белорусских женщин как собирательный образ и женское лицо нашей страны постепенно занимают свое место на специальном панно в форме нашей карты.
Светлана Купрашевич, председатель Октябрьской районной организации г. Гродно БСЖ: "Меня, знаете, что еще восхитило? Я нашла свою фотографию. Я доктор. Я нашла фотографию, сейчас еду к своим детям, внукам в Минск и покажу. Просто увидела, сфотографировала и не могу сдержать слез. Необыкновенный сегодня день. Спасибо".